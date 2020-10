Miwa Benevento, terminata la PSA Academy Cup A Sant'Antimo doppia sconfitta contro squadre di serie B per la compagine sannita

In un torneo utile per far girare le gambe ma con gli esiti alquanto scontati, la Miwa Energia chiude la sua esperienza con due sconfitte. Venerdì 1 Ottobre i sanniti hanno incassato un 78 a 58 dalla PSA Sant’Antimo (Serie B) nella gara valida per l’inaugurazione di questo evento che ha visto in campo tre società affiatate tra loro e in piena sinergia e collaborazione. Per la squadra di Coach Marzullo è stato Ordine il top scorer, anche dell’intero match, con 18 punti a segno.

Nella giornata di ieri, invece, la sconfitta contro Aurora Jesi (Serie B) è stata più pesante nello scarto. I cinghiali del Presidente Zullo hanno perso con il punteggio di 88 a 44.

L’occasione è stata valida anche per mettere in campo un clinic per gli atleti Under 18 delle tre società con l’obiettivo, condiviso dalle tre società, di far crescere sempre di più i propri giovani. Per la Miwa Energia hanno partecipato i giovani Romano, i due D’Amato, Cotugno, Laudanna e Falzarano. Si chiude così la bellissima esperienza a cui la Miwa Energia è stata invitata a partecipare, insieme a società di gran lustro nazionale. Il torneo si chiude stasera con la sfida tra PSA Sant’Antimo e Aurora Jesi.

