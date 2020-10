Il Caudium Basket si ferma, c'è un positivo al Covid-19 Scelta intelligente della società dopo la positività di un esordiente, si riprenderà il 15 ottobre

Una scelta giusta. Intelligente. La sicurezza dei ragazzi messa al primo posto. La Caudim Basket si ferma. Lo fa in seguito alla positività di un ragazzo che milita nella categoria esordienti. Si tratta di un asintomatico. La società ha comunicato attraverso i propri canali social che il piccolo cestista sta bene ed è in isolamento domiciliare. Il suo ultimo alenamento è stato il 1° ottobre. Lo stop delle attività è stato esteso fino al 15 ottobre. Si riprenderà solo quando si potrà fare sport in serenità.

Di seguito il comunicato della società.

"La Caudium Basket Club, in seguito alla comunicazione ricevuta questa mattina, riguardante un proprio tesserato del gruppo Esordienti risultato positivo al Covid 19, decide (nonostante i vari protocolli prevedano solo l'isolamento domiciliare del bimbo), di sospendere le proprie attività fino al 15 ottobre 2020. Comunichiamo inoltre, che il bimbo è asintomatico e sta bene presso la propria abitazione. Il suo ultimo allenamento con il gruppo c'è stato il primo ottobre".