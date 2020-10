Miwa Benevento, stravolto il calendario di C Gold Catanzaro rinuncia, all'esordio derby con il Basket Irpinia

Sembrava poter essere considerato ufficiale il calendario emanato dalla FIP per la Serie C Gold 2020/2021, nonostante la provvisorietà dichiarata, in quanto proveniva dall’accettazione dei ricorsi di tutte le squadre che richiedevano la partecipazione al suddetto campionato.

E invece così non è stato. La rinuncia al campionato di Catanzaro ha fatto sì che si dovesse rielaborare un nuovo calendario, con 14 squadre e non più 15, eliminando i turni di riposo e riformulando il tutto da zero.

Ed ecco che la Miwa Energia non farà più il suo esordio contro Reggio Calabria bensì contro Basket Irpinia, conservando però il vantaggio di giocare tra le mura amiche. La seconda giornata, invece, vedrà la squadra di Coach Marzullo viaggiare alla volta di Termoli per sfidare la Air Basket.

Non dovrebbero cambiare altre cose ma i termini per eventuali modifiche scadranno domani 7 Ottobre e fino a quel momento tutto è ancora possibile.

Appuntamento dunque al PalaParente Domenica 1 Novembre per il primo match della Serie C Gold 2020/2021 che vedrà fronteggiarsi la Miwa Energia Cestistica Benevento e il Basket Club Irpinia alle ore 18:00..