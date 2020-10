Marcia, Caporaso gareggerà a Podebrady In Repubblica Ceca è in programma nella giornata di sabato il "match internazionale"

Teodorico Caporaso tornerà in gara nella giornata di sabato. Lo farà a Podebrady in Repubblica Ceca, dove è in programma il match internazionale di marcia. Il sannita gareggerà nella 20 km che inizierà sabato alle 14:30.

L’obiettivo è quello di continuare il processo di avvicinamento alla 50 km in programma a dicembre, e anche di provare a migliorare il tempo fatto ad Alytus un mese fa quando il portacolori dell’Aeronautica Militare fece fermare il cronometro a 1h23:47 a pochi secondi dal suo primato personale. In gara con lui ci saranno anche Stefano Chiesa, Ettore Grillo, Leonardo De Tois, Francesco Fortunato, Federico Tontodonati e Matteo Giupponi, con gli ultimi tre che vestiranno la maglia azzurra. Tra le donne rappresenteranno l’Italia Antonella Palmisano, Lidia Barcella e Federica Curiazzi.