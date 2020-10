Miwa Benevento, il Covid-19 ferma gli allenamenti Un caso accertato nella prima squadra, sospese anche le attività dell'under 20

La Miwa Cestistica Benevento si è fermata. Allenamenti sospesi sia per la prima squadra che per l'under 20. Il Covid-19 è arrivato a rovinare i piani dei sanniti. Un caso di positività di un giocatore della Seniores ha scosso l'ambiente. Tutti i componenti della società e delle due squadre (under 20 e seniores) hanno provedduto ad effettuare il tampo di cui si attengono gli esiti. Gli atleti dell'under 20 e tutti quelli che non hanno avuto contatti diretti con l’atleta positivo non sono tenuti a rispettare quarantena fiduciaria. Un incidente di percorso che non ci voleva a quindici giorni dall'inizio della stagione ufficiale con l'esordio in Coppa in Campania.