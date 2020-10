Miwa Benevento, si attende l'esito del primo ciclo di tamponi Il DG Annecchiarico ha spiegato quale sarà l'iter da seguire per riprendere gli allenamenti

La palla a spicchi è ferma in casa Miwa Cestistica Benevento. Il Covid-19 ha fatto saltare tutti i piani della società sannita. Nella giornata di mercoledì uno degli atleti della squadra seniores ha avvertito i sintomi del virus che ha bloccato il mondo. Il tampone ha dato esito positivo ed immediatamente la società ha interrotto gli allenamenti e l’intera prima squadra è andata in isolamento fiduciario.

Sospese anche le attività della squadra under 20, ma per loro nessun isolamento non essendo stati a contatto con il giocatore positivo. L’atleta ha contratto il virus da un familiare. Adesso sta bene e questo lascia tranquilla la società come ha spiegato il Direttore Generale Bruno Annecchiarico. “Ho parlato diverse volte con il ragazzo in questi giorni. Sta bene, ha solo qualche decimo di febbre. Il resto della squadra, per il momento, non ha avuto problemi e questo ci rasserena un po'. Dirigenti, staff e atleti hanno effettuato i tamponi privatamente e tra stasera e domani avremo il risultato del primo ciclo. Riprenderemo gli allenamenti solo se due tamponi daranno esito negativo”.

Anecchiarico spiega anche quale sarà l’iter che il giocatore positivo dovrà sostenere per tornare in campo. “Per lui verrà applicato il normale protocollo che prevede due tamponi negativi a distanza di una settimana, poi per ricominciare a giocare dovrà sostenere nuovamente la visita di idoneità sportiva”. Intanto sono state già annullate le amichevoli in programma. Nelle prossime ore ne sapremo di più con l’esito dei primi tamponi.