Pallamano, A2: il Benevento ospita Il Giovinetto Si gioca sabato pomeriggio alle 15:15 a Colle Sannita

La Pallamano Benevento è pronta all’esordio nel campionato 2020-2021 di serie A2. I giallorossi giocheranno sabato pomeriggio alle 15:15 contro la formazione siciliana de Il Giovinetto. Vista l’indisponibilità del Palatedeschi e quella del PalaFerrara, i giallorossi giocheranno a Colle Sannita. Il match ovviamente andrà in scena a porte chiuse.

In questa strana stagione, dove una partita, quella tra Alcamo e Mascalucia è già stata rinviata per una positività al Covid-19, gli equilibri sono sottili. Non sembra esserci una squadra capace di ammazzare il campionato come fatto in passato da Siracusa. Dunque saranno diverse le squadre che potranno lottare, almeno sulla carta, per uno dei due posti che danno accesso ai play off promozione.

L’obiettivo minimo del Benevento, che sarà allenato per il secondo anno consecutivo dal tecnico croato Jaksa Boglic, è quello di mettere subito in cassaforte la salvezza per poi guardare le zone alte della classifica sperando di avere la possibilità di giocarsi le proprie carte. C’è curuosità per vedere all’opera i neo acquisti: sia il portiere Barbosu che il terzino Savcenco.