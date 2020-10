Marcia, Caporaso in ottima forma a Podebrady Il sannita ha stabilito il suo nuovo primato personale sulla distanza dei 20 km

Dalla Repubblica Ceca arrivano buone notizie per l’atletica italiana e per il marciatore beneventano Teodorico Caporaso. Il sannita è stato protagonista di una buona prova nella 20 km andata in scena a Podebrady dove era in programma un incontro internazionale a forti tinte azzurre. Per l’atleta dell’Aeronautica Militare miglior crono della carriera su questa distanza che non è certamente la sua. Caporaso ha concluso la sua fatica al deciso posto in 1h23:16, migliorando quanto fatto quattro anni fa proprio a Podebrady dove riesce ad esprimersi sempre a buon livello.

In generale è stata una grande giornata per gli azzurri con Giupponi che ha chiuso al secondo posto assoluto nella prova maschile e Antonella Palmisano che si è imposta nettamente in quella femminile. Tutte ottime notizie in vista delle prossime Olimpiadi. Tornando a Caporaso, la prova offerta in Repubblica Ceca lascia ben sperare nel percorso di avvicinamento al mese di dicembre quando si cimenterà nella sua 50 km. La strada verso la qualificazione a Tokyo 2021 è ancora lunga ma quel che conta è che la condizione sta crescendo. Dopo anni difficili in cui gli infortuni lo hanno rallentato, l’ingegnere sannita ora sembra essere pronto per regalarsi le ultime soddisfazione di una carriera già molto importante.