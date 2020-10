Nuoto, la sannita Stefania Pirozzi positiva al Covid-19 La nuotatrice sta bene, aveva fatto il tampone prima di partire per l'Internationale

Stefania Pirozzi è positiva al Covid-19. La nuotatrice sannita aveva fatto il tampone venerdì mattina in previsione della partenza per l'International Swimming League di Budapest.

Il volo per la capitale ungherese era previsto oggi ma la Pirozzi non è partita. Sabato mattina è arrivata la notizia che la ragazza di Apollosa non avrebbe mai voluto ricevere. Stefania sta bene, è già in isolamento ed è asintomatica. Adesso dovrà solo avere tanta pazienza prima di poter tornare ad allenarsi.

Intanto la sannita non è l'unica che per il momento non potrà partire per Budapest, anche l'olandese Femke Heemskerk non ha raggiunto la capitale unghere dopo esser risultata positiva al primo tampone.