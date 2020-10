Pallamano, A2: per il Benevento esordio vincente A Colle Sannita battuto il Giovinetto Petrosino per 33 a 24 nel primo match di campionato

La Pallamano Benevento non poteva sognare esordio migliore. Nella tendostruttura di Colle Sannita, campo che potrebbe ospitare tutto il campionato dei giallorossi, rigorosamente a porte chiuse, è arrivato il primo successo stagionale. Storicamente tra le mura amiche la squadra del presidente Carlo La Peccerella si esalta e riesce ad ottenere grandi risultati. In questa prima giornata del campionato più strano della storia della pallamano italiana, i giallorossi hanno battuto 33 a 24 la compagine siciliana de Il Gionivetto Petrosino di Marsala.

Match che è stato sempre sotto il controllo dei padroni di casa fin dai primi minuti. La squadra di Jaksa Boglic, con le novità del terzino rumeno Savcenco e del portiere che arriva da Cassano Barbosu, ha fatto vedere subito buone cose. Il gioco voluto dal tecnico croato, autore già lo scorso anno di un ottimo lavoro, ha creato enormi difficoltà agli ospiti. Dopo un primo tempo in cui la formazione siciliana è riuscita a restare in scia ai sanniti, che hanno chiuso la prima frazione sul 15 a 13, nella ripresa la musica è cambiata. Il gioco veloce ed asfissiante di Formato e compagni, ha mandato in tilt la difesa avversaria e col passare dei minuti il vantaggio è aumentato ed è stato gestito perfettamente nel finale.

La Pallamano Benevento è una squadra con età media molto bassa e questo lascia ben sperare per il proseguo della stagione. I primi punti sono stati messi in cascina ed è il primo passo verso l’obiettivo minimo della salvezza. Nel prossimo turno, in programma sabato 17 ottobre, i sanniti dovranno affrontare la difficile trasferta, sia dal punto di vista agonistico che logistico soprattutto per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19, nella tana del Cus Palermo.