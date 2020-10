DP Noleggi SG Volley, grande attenzione anche all'immagine Il presidente Camerlengo lavora per la crescita della sua società sotto tutti i punti di vista

Una collaborazione che si rinnova e si rafforza quella tra la DP Noleggi del Presidente Camerlengo e la GM Studio e Video dei Fratelli Mario e Gianmarco Pietronigro. Sarà infatti ancora lo studio fotografico dei due professionisti sangiorgesi, nonché soci fondatori della HoldHouse Immobiliare, ad immortalare i momenti più belli ed importanti della SG Volley 1997.

Quattro anni di cooperazione che consolidano un legame che con il tempo è andato ben oltre il semplice rapporto professionale e ha portato i fratelli Pietronigro ad essere parte integrante del progetto SG Volley. La stretta di mano che ha sancito il rinnovo della reciproca fiducia è stata una semplice formalità, visto la stima e il consolidato rapporto che si è creato tra le parti.

“Ho molta cura per tutto ciò che riguarda l’immagine della Società – ha dichiarato Camerlengo. Per questo era fondamentale per noi rinnovare la collaborazione con la GM Studio Foto e Video Group dei fratelli Pietronigro, che, per quanto ci riguarda rappresentano certamente quanto di meglio si possa trovare in questo settore per professionalità, competenza e qualità del lavoro. Con la la GM Studio e Video abbiamo iniziato da qualche anno un ottimo lavoro e tra le parti c’era la piena volontà di poterlo continuare. Poter contare su due professionisti del loro spessore mi inorgoglisce e mi rassicura. Quest’anno in cantiere abbiamo delle belle iniziative sia per gli sponsor che per le atlete di ogni ordine e grado e sono certo che Mario e Gianmarco sapranno emozionarci sempre di più con il loro lavoro”.

Queste le dichiarazioni di Mario Pietronigro: “Siamo davvero orgogliosi di rinnovare anche quest’anno l’accordo che ci unisce alla DP Noleggi SG Volley. Intendiamo rafforzare ancora di più il legame che abbiamo da tempo e crediamo fortemente nelle potenzialità della società. Stiamo ampliando i nostri servizi e da quest’anno abbiamo anche una meravigliosa sala Meeting House nella sede della HoldHouse Immobiliare a disposizione della società e logicamente di chiunque ne avesse bisogno. Una spazio confortevole per ospitare riunioni, corsi per i propri clienti o per lo staff, conferenze, esposizioni e presentazioni in genere. Siamo convinti che sia fondamentale fortificare questo legame con una delle società più prestigiose della zona per ottenere vantaggi reciproci e raggiungere obbiettivi importanti in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo a livello mondiale”.