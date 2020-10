Pallamano, A2: il fattore campo fa la differenza Le squadre di casa hanno vinto tutte, chi sarà la prima a fare il colpaccio esterno?

La prima giornata del campionato maschile di serie A2 di Pallamano, ha confermato un trend già in voga lo scorso anno. Nei quattro match disputati, Alcamo-Darwin Technologies Mascalucia è stata rinviata per un sospetto caso di Covid-19, sono arrivate altrettante vittorie delle squadre di casa. A Benevento i giallorossi guidati da Jaksa Boglic hanno superato agevolmente Il Giovinetto Petrosino per 33 a 24. Match solido quello di Formato e compagni che hanno incamerato i primi due punti della stagione.

Stessa sorte anche per la Genea Lanzara che all’esordio in serie A2 ha strapazzato il Messina superato per 41 a 19 alla Palestra Palumbo di Salerno. Anche Noci ha fatto rispettare il fattore campo imponendosi sul Cus Palermo per 29 a 25. Il match più equilibrato, almeno per quello che dice il punteggio, è stato il derby siciliano tra Keyjey Pallamano Ragusa e l’Orlando Haenna con i primi capaci di imporsi per 26 a 23. In attesa del recupero tra Alcamo e Darwin Technologies Mascalucia, bisognerà capire nel secondo turno se qualcuno riuscirà a violare il fattore campo.

Il Benevento farà visita al Cus Palermo. Alcamo sarà ospite di Messina per uno dei tanti derby siciliani dell’anno. L’Orlando Haenna ospiterà Noci. La Darwin Technologies Mascalucia dovrebbe sfidare in casa Ragusa, mentre Il Giovinetto Petrosino di Marsala ospiterà i salernitani della Genea Lanzara. Chi sarà la prima a fare il tanto atteso e decisivo colpaccio esterno?