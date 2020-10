Miwa Benevento, le attività sono riprese con l'under 14 Dopo i casi di positività nella squadra Seniores, la società riprende con le giovanili

La Miwa Energia Cestistica Benevento ritorna alle attività e lo fa con più grinta visto anche l’ok del Governo che con l’ultimo Dpcm dà il definitivo via libera ai campionati. Primi a tornare alle attività i ragazzi dell’Under 14 che ieri nella palestra dell’Istituto Rampone, di gestione esclusiva della Miwa Energia e sanificata in questi giorni per accogliere nuovamente le squadre, hanno ricominciato gli allenamenti.

Diversa la trafila per Under 20 e prima squadra. I primi effettueranno i test sierologici Lunedì 19 Ottobre mentre i secondi, atleti e staff dirigenziale e tecnico, sono convocati per effettuare i test sierologici il prossimo Venerdì 16. In caso di esito negativo per il gruppo, si tornerà agli allenamenti.

La squadra allenata dal Coach Alessandro Marzullo sarà così pronta per il primo impegno ufficiale stagionale che la vede opposta alla Sorriso

Azzurro Sant’Antimo il 25 Ottobre alle ore 18:00 al PalaParente, gara valida per la Coppa Campania di Serie C.