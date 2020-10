Benevento 5, esordio in B a porte chiuse I sanniti giocheranno sabato alle 16 al PalaTedeschi contro i Leoni Acerra

Non ci saranno tifosi ad assistere all'esordio del Benevento 5 nel campionato di serie B di calcio a 5 contro la fomrazione dei Leoni Acerra. In un primo monento sembrava che qualcuno avrebbe potuto assistere alla sfida ma, con l'ordinanza firmata oggi, è arrivata la certezza che la prima partita in B del club sannita andrà in scena a porte chiuse dopo il notevole incremento dei contagi in Campania.

La società lo ha comunicato anche attraverso la propria pagina ufficiale su Facebook.

"Il Benevento 5 rende noto che in seguito all’ordinanza sindacale n. 100651/2020 del 16 ottobre 2020 con la quale è stata stabilita “l’assenza di pubblico alle manifestazioni sportive di ogni tipo ed attività nei luoghi al chiuso (palazzetti, palestre ecc. ecc.) nei giorni dal 16 al 18 p.v.”, la gara Benevento5-Leoni Acerra, valida come prima giornata del campionato di serie B di calcio a 5 in programma il 17 ottobre al PalaTedeschi alle ore 16, si svolgerà a porte chiuse".