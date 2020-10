Pallamano, serie A2: Benevento corsaro a Palermo Gli uomini di Boglic espugnano la Sicilia e volano in vetta alla classifica

E’ un grande Benevento quello che nella seconda giornata del campionato di serie A2 di Pallamano ha espugnato la tana del Cus Palermo. Vincere in trasferta, soprattutto nel girone C, è sempre complicato, per questo la vittoria per 25 a 24 dei ragazzi di Jaksa Boglic ha un grande valore. Squadra che ha dimostrato di essere pronta sia tecnicamente che mentalmente, un altro passo avanti è stato fatto. Il primo tempo è stato sostanzialmente equilibrato e chiuso in vantaggio per 12 a 12 dagli ospiti. Nella ripresa i sanniti hanno accelerato, fatto valere la grande voglia di fare l’impresa e hanno subito fatto il break portandosi a più tre sul 19 a 16. Palermo ha fatto fatica a rientrare, ha dovuto sfidare la buona difesa della squadra di Boglic e il cronometro che scorreva veloce. I siciliani hanno attaccato male perché è stato il Benevento a difendere bene e chiudere ogni speranza negli ultimi due minuti. Inutile la rete finale dei padroni di casa che hanno fissato il risultato sul 24 a 25, perché i due punti sono stati conquistati dagli ospiti che adesso comandano con merito nel girone C.