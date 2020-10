Benevento 5 e Spartak Caserta subito in vetta alla classifica Le due campane dividono il primato con Cisterna e Potenza

Nel girone F del campionato maschile di serie B di calcio a 5, la prima giornata ha regalato diversi risultati interessanti. Grande esordio casalingo, alla prima assoluta nella categoria, per i sanniti del Benevento 5 che hanno battuto nel derby campano per 6 a 3 i Leoni Acerra. Importante vittoria esterna, l’unica di questo turno, per lo Spartak Caserta C5 che si è imposto per 5 a 2 nella tana dello United Aprilia volando subito in testa alla classifica. Vittoria netta per l’Ecocity Futsal Cisterna per 7 a 0 con il Real Terracina P.E.P., mentre il Città di Potenza Calcio a 5 ha fatto pesare il fattore casalingo contro il Senise superato per 6 a 2. Pareggio a reti bianche, invece, tra Città di fondi ed Alma Salerno. Non è andata in scena la sfida tra AP Calcio a 5 e Junior Domitia rinviata a data da destinarsi, mentre ha osservato un turno di riposo lo Sporting Sala Consilina.

Di seguito il secondo turno in programma il 24 ottobre:

Alma Salerno-United Aprilia

Junior Domitia-Benevento 5

Leoni Acerra-Città di Fondi

Real Terracina-Città di Potenza calcio a 5

Senise-Sporting Sala Consilina

Spartak Caserta C5-Ecocity Futsal Cisterna

Riposa: AP Calcio a 5