Accademia, per questa stagione si ferma il minivolley Decisione sofferta ma necessaria quella presa dalla società guidata dalla famiglia Ruscello

A seguito dell'ultimo Dpcm emanato nella serata del 18 Ottobre 2020 che ha imposto una serie di limitazioni per le attività sportive, è arrivata in serata la nota ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo a far chiarezza sulle misure da adottare in ambito pallavolistico.

In virtù di quanto stabilito, per quanto riguarda nello specifico l'Accademia Volley, potranno svolgersi regolarmente tutte le attività (alllenamenti e gare) della prima squadra (Serie C) e dei Campionati Giovanili, pur nel rigido rispetto del protocollo anti-covid tuttora in vigore e definito già da diverse settimane. Viene invece sospesa con decorrenza immediata l'attività legata al minivolley in quanto, in base al Dpcm sopra citato, sarebbero possibili soltanto allenamenti individuali, aspetto, questo, assolutamente impensabile per questo tipo di attività. La sospensione tuttavia è temporanea in quanto si lavorerà nelle prossime settimana all'individuazione di un nuovo protocollo che possa in qualche modo garantire la ripresa della regolare attività nella tuttela della sicurezza e della salute di tutti gli atleti.

Alla luce della situazione epidemiologica in Campania, della difficoltà di reperire palestre per l'attività e della grande attenzione che la società intende garantire alla lotta al Covid-19, l'Accademia Volley ha tuttavia deciso di interrompere in modo definitivo per la corrente stagione le attività di minivolley per i bambini e le bambine delle scuole elementari e medie. Una decisione sofferta ma inevitabile in un momento davvero difficile e complesso.

L'Accademia proseguirà regolarmente le attività della prima squadra di serie C e dei campionati giovanili sempre nel pieno rispetto dei protocolli sanitari per preservare in tutti i modi possibili la salute dei propri tesserati.