Miwa Benevento, annullata la sfida di Coppa Campania La FIP ha deciso di sospendere gli incontri programmati nel week end

Continua il caos nel mondo della palla a spicchi regionale. “Si gioca” era la certezza della giornata di martedì. “Non si gioca” l’incubo del mercoledì dopo la decisione della FIP che con poche parole ha cancellato le partite di Coppa Campania del week end. “A seguito della situazione COVID in Campania, il Consiglio Direttivo Regionale ha deliberato la sospensione delle gare programmate di Coppa Campania”. Non ci sono ancora lumi su quello che potrà accadere per quanto riguarda il campionato. Attualmente le squadre si allenano senza problemi, ma prima di rinviare l’inizio bisognerà valutare tantissimi aspetti perché le società potrebbero essere costrette a fronteggiare spese impreviste.

Dunque per la Miwa Cestistica Benevento, niente esordio in Coppa Campania come era in programma fino a ieri. I sanniti avrebbero douto ospitare al PalaParente la compagine napoletana del Sant'Antimo nella giornata di sabato.