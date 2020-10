Benevento 5, rinviata partita con l'Ap Calcio C'è un positivo nel gruppo squadra

Attraverso il pèroprio profilo ufficiale su Facebook, il Benevento 5 ha annunciato che il match in programma contro l'Ap Calcio a 5 non andrà in scena dopo la positività ad un tampone rapido di un componente del gruppo squadra.

Di seguito il comunicato del club.

"Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della diffusione del Virus Covid-19, preso atto della comunicazione della Società Benevento 5 pervenuta il 29 ottobre, relativamente ad una positività accertata al tampone rapido nel gruppo squadra, si dispone il rinvio a data da destinarsi della gara del Campionato Nazionale di Serie B: Benevento5-Ap Calcio a 5.

Ricevuta la notizia della positività al tampone rapido di un proprio calcettista, il Benevento5 ha immediatamente attivato il protocollo previsto per tali circostanze sospendendo ogni tipo di attività. Nel rispetto delle norme, la società ha già predisposto per l’intero gruppo squadra un immediato ciclo di test mediante tampone rino-faringeo".