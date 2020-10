Pallamano, serie A2: Benevento battuto dal Mascalucia Trasferta siciliana amara per i giallorossi che perdono imbattibilità e primato in classifica

A Mascalucia il Benevento ha perso primato e imbattibilità. La Darwin Tech si è imposta nettamente per 37 a 29 in un match ben giocato dalla compagine allenata da Salvo Cardaci. Il tecnico siciliano alla vigilia aveva dichiarato di saper bene come mettere in difficoltà i sanniti e il campo ha confermato questa tesi.

Troppi i gol presi dalla squadra di Boglic che nelle prime tre giornate non aveva concesso mai così tanto. Dopo questo ko i giallorossi vanno alle spalle di Genea Lanzara e Noci che, dopo aver rispettivamente battuto Orlando Haenna per 29 e 28 e Alcamo per 29 a 22 in terra siciliana, restano in vetta a punteggio pieno. Il Benevento viene agguantato a quota sei punti proprio dalla Darwin Tech Mascalucia e dal Ragusa vittorioso nel derby siciliano con il Messina per 28 a 26. Nel prossimo turno, che andrà in scena tra due settimane, i sanniti ospiteranno presso la tendostruttura di Colle Sannita i siciliani dell’Alcamo.