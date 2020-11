Nuoto, Pirozzi negativa al tampone: "Mi sono emozionata" La sannita è guarita, adesso inizia la trafila per tornare ad allenarsi

L’incubo è finito. Stefania Pirozzi torna a sorridere. Lo fa dopo 26 giorni in compagnia di quel maldetto virus chiamato Covid-19. Oggi il tampone ha dato esito negativo e finalmente potrà tornare a fare una visita normale. Per Stefania non è stato facile. Fortunatamente era asintomatica, ma psicologicamente è stata una prova durissima da superare.

Attraverso i suoi canali social ha confidato di “essersi emozionata” dopo aver letto l’esito dell’esame. Dopo cinque tamponi finalmente è arrivato il risultato tanto atteso che le permetterà nei prossimi giorni di sottoporsi alle visite di idoneità sportiva. Solo dopo averle superate la nuotatrice sannita potrà tornare ad allenarsi e a pianificare la sua stagione. Lo stop di quasi un mese peserà tanto sulla preparazione, ma quel che conta è che sta bene e potrà tornare a fare quello che ama sognando di raggiungere i suoi obiettivi.