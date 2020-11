Scherma, Boscarelli a Formia per il ritiro azzurro Una giornata utile per verificare la condizione dopo mesi di allenamenti senza gare

Francesca Boscarelli, la campionessa e guida tecnica dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno, ha preso parte al ritiro della Nazionale Italiana di Spada svoltosi nella giornata di ieri (8 novembre) a Formia. E’ stata l’occasione per tutte le spadiste e gli spadisti italiani di rivedersi e mantenersi in pieno allenamento vista la sospensione per il momento di competizioni ufficiali. Il raduno azzurro si è svolto nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19 e per la spadista beneventana è stata l’occasione per saggiare le proprie condizioni dopo un lungo periodo di stop a causa della pandemia. L’atleta sannita in questo periodo non si è mai fermata continuando a lavorare sodo per essere pronta, appena le condizioni lo permetteranno, per tornare a gareggiare in pedana e perseguire i propri obiettivi.