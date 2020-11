Pallamano, A2: il Benevento supera l'Alcamo Vittoria importante per i sanniti che sono terzi dietro Noci e Genea Lanzara

Dopo il ko di Mascalucia serviva una risposta convincente per proseguire il cammino nell’alta classifica del campionato maschile di serie A2 di pallamano. Il Benevento è riuscito nell’impresa non senza faticare. L’Alcamo si è dimostrato avversario scorbutico e complicato da affrontare. Andrea Sangiuolo e compagni hanno fatto fatica fino agli ultimi minuti quando proprio il veterano, con due tiri dai sette metri, ha chiuso la pratica sfruttando anche la doppia superiorità numerica.

Il 25 a 21 finale regala due punti preziosi agli uomini di Jaksa Boglic che, nel campionato più strano della storia della pallamano, resta comunque nelle zone alte della classifica. I sanniti tengono la scia di Gena Lanzara, vittoriosa 34 a 25 contro il Mascalucia, e del Noci, per i pugliesi vittoria per 35 a 15 contro Ragusa, entrambe al primo posto con 10 punti.

Nel prossimo week end, dato che il campionato di serie A2 non si fermerà essendo considerato un torneo d’interesse nazionale, Formato e compagni saranno impegnati nella trasferta di Ragusa per andare a caccia di un altro successo e allargare la forbice sulle inseguitrici per conservare il terzo posto e poi provare a dare l’assalto a chi è davanti se il processo di crescita regalerà risposte importanti.

I risultati della 5^ giornata: GENEA LANZARA – MASCALUCIA 34-25, CUS PALERMO – MESSINA 31-18, BENEVENTO – ALCAMO 25-21, NOCI – RAGUSA 35-15, IL GIOVINETTO – HAENNA (oggi h.17.00)

CLASSIFICA: Genea Lanzara 10, Noci 10, Benevento 8, Mascalucia 6, CUS Palermo 4, Alcamo 4, Ragusa 4, Il Giovinetto 2, Haenna 0, Messina 0.