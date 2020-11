Serie B, Benevento 5: finalmente si torna in campo I giallorossi ospiteranno sabato al Palatedeschi l’AP Calcio a 5

Il Benevento 5 torna in campo, lo fa dopo un lungo stop dovuto al rinvio delle partite precedenti per via del covid-19. Gli uomini del direttore generale Antonio Collarile, saranno impegnati sabato alle 18:00 nel match interno contro l’AP Calcio a 5. La sfida era prevista nel terzo turno del campionato di serie B ma era stata rinviata.

Sarà la seconda uscita in campionato per la squadra di mister Breglia che, nell’unica partita disputata, quella del 17 ottobre contro I Leoni Acerra, aveva conquistato l’intera posta in palio imponendosi con merito per 6 a 3. Domani la partita contro il quintetto guidato da mister Mangiacapre, sarà un appuntamento importante per capire qual è la condizione fisica della squadra dopo un mese lontano da gare ufficiali. L’avversario ha gli stessi punti (3) in classifica dei sanniti con lo stesso numero di partite visto che hanno esordito solo sabato scorsa nella quinta giornata con la vittoria esterna contro la United Aprilia imponendosi per 9 a 3.