Scherma, la Boscarelli ha voglia di tornare a gareggiare A gennaio dovrebbe ripartire al Coppa del Mondo, la sannita lavora per arrivarci in buona forma

Francesca Boscarelli continua il suo percorso di avvicinamento al 2021 con la voglia di tornare finalmente in pedana. La spadista sannita, intervenuta alla Web Tv della Federazione Italiana nel format “La Voce dalle Regioni” curato per la Campania dal giornalista Dario Cioffi, ha parlato non solo del suo futuro agonistico ma anche del progetto dell’Accademia Olimpica Beneventana intitolata al compianto Maestro Antonio Furno.

La sannita ha parlato del recente raduno della Nazionale di spada a Formia. “E’ stata una bella opportunità in questo momento così strano. Respirare un po’ di aria di normalità è stato importante. Abbiamo avuto l’occasione di tornare a tirare in pedana ed è stata una giornata preziosa per capire se il lavoro fatto fino ad ora è stato corretto”. C’è stato spazio anche per un po’ di amarcord ricordando il successo della portacolori dell’Esercito Italiano nel 2015 a Rio de Janeiro nella tappa di Coppa del Mondo. “Quella è stata la gara perfetta, un equilibrio tra corpo e mente. Avevo tante sensazioni positive dopo un duro lavoro per arrivare al massimo a quell’occasione. Poi vincere in un posto così è ancora più speciale. Il colore e il calore che c’è a Rio è fantastico, un perfetto scenario per una gara eccezionale. Un piccolo carnevale per me”. E sul futuro occhi puntati sul progetto dell’Accademia Olimpica intitolata al Maestro Furno.

“Vedere la sala piena (prima dell’emergenza Covid-19 ndr) è una sensazione incredibile, siamo riusciti a fare qualcosa di bello con tanta gente che ha iniziato a tirare. E’ stato un progetto avviato anni fa con Dino Meglio. Ne abbiamo passate tante a partire dall’alluvione che ci ha portato a spostarci in posti dove fare scherma non era semplice. Ma alla fine ce l’abbiamo fatta perché avevo la voglia di creare qualcosa nella mia terra e Dino è l’emblema della passione per questo sport. Abbiamo tanti bambini che possono usufruire di questa bella sala che avrei voluto avere anche io da piccola. Mi allenavo in altre condizioni e in una realtà molto più piccola ma non smetterò mai di ringraziare il Maestro Furno che ci dava quell’occasione”. A gennaio dovrebbe riprendere la Coppa del Mondo e la Boscarelli è pronta a viaggiare, se ci sarà la possibilità, per inseguire i suoi obiettivi.

“Voglio tornare a tirare in Coppa del Mondo appena sarà possibile. A gennaio sono in programma le tappe di L’Avana e Doha. Lavoro per arrivarci bene e provare a giocarmi le mie carte”.