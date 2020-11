Benevento 5, pareggio interno con L'AP calcio a 5 Giallorossi avanti 3 a 1, poi gli ospiti strappano il 3 a 3 finale

Pareggio interno per il Benevento 5 contro L’AP Calcio a 5. Al Palatdeschi, rigorosamente a porte chiuse nel rispetto delle norme anti Covid-19, i giallorossi hanno chiuso sul 3 a 3 il recupero della trza giornata del campionato nazionale di serie B.

Buona la prestazione degli uomini di mister Breglia capaci di recuperare l’iniziale vantaggio di De Crescenzo e chiudere il primo tempo in vantaggio per 2 a 1 con le due reti di Galletto. Nella ripresa è ancora lui a trovare la strada del gol e portare i suoi sul 3 a 1, ma non è finita.

Gli ospiti non hanno mai mollato e con pazienza hanno prima accorciato la distanza con Bonato e, in seguito, hanno trovato il 3 a 3 grazie a Scheleski. Nel finale occasione per entrambe le squadre per vincere il match con i padroni di casa che hanno sfiorato il colpaccio con Madonna, ma sul ribaltamento di fronte occasione per gli ospiti per un finale al cardiopalma. Dopo sessanta minuti di battaglia le squadre, entrambe con due match giocati, restano appaiate a quota quattro punti in classifica.