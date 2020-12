Calcio a 5, serie B: Benevento corsaro a Castel Volturno Sanniti protagonisti di una rimonta dopo l'iniziale 2 a 0. La squadra è quarta in classifica

Può sorridere il Benevento 5 che nel recupero della sfida contro la Junior Domitia è riuscito a portare a casa una preziosa vittoria. Positivo dunque l’esordio in panchina di mister Fabio Oliva che ha visto i suoi espugnare il Pala Domitia di Castel Volturno in rimonta dopo un avvio shock. La squadra sannita si era fatta subito sorprendere andando sotto nel punteggio di due reti dopo appena quattro minuti. Il solito Galletto ha accorciato le distanze e a metà primo tempo è arrivata anche la rete di Brignola che ha ristabilito la parità.

Il match è stato molto tattico ma alla fine l’hanno spuntata i sanniti con un altro gol di Galletto sfruttando il coraggio di Oliva che ha deciso di giocare la carta del portiere di movimento. Con questo successo il Benevento 5 sale a quota 7 punti in classifica con tre partite disputate. Numeri molto positivi che portano la società del direttore generale Antonio Collarile al quarto posto in attesa della sfida interna contro il Città di Potenza. Partire bene, nonostante le tante difficoltà, era fondamentale e la squadra sembra avere tutte le carte in regola per fare un campionato da protagonista alla sua prima stagione in serie B.