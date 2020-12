Il TC 2002 Benevento tra le migliori Scuole Tennis Ennesima soddisfazione per il Circolo sannita

Il 2020 regala una grande soddisfazione finale al Tennis Club 2002 Benevento. La Federazione Italiana Tennis ha pubblicato la classifica delle scuole tennis certificate dall’ente e i sanniti continuano ad occupare posizioni importanti. Su 1874 circoli, quello sannita ha piazzato la sua scuola tennis in settantesima posizione, quinta nella regione Campania.

Risultato importante in un momento in cui il tennis italiano sta ottenendo risultati importanti e questo potrebbe portare, già nei prossimi mesi, tanta ragazzi ad avvicinarsi a questo sport. Nella categoria “Standard School” il Tennis Club 2002 Benevento occupa addirittura la trentaduesima posizione a livello nazionale, la terza in Campania. Numeri importanti che sono motivo di vanto per il lavoro fatto in questi anni dallo staff tecnico guidato dal Maestro Antonio Leone. Il TC 2002 Benevento si è tolto tante soddisfazioni come quella di prendere parte a diverse fasi finali dei campionati giovanili sia a livello regionale che nazionale, oltre ad essere stato sempre protagonista nei campionati a squadre vivendo esperienze sia in campo maschile che in quello femminile in serie B e A2.