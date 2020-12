Coni, Stelle al merito sportivo: ecco i premiati nel 2020 La consegna ufficiale è stata rinviata alla prossima primavera per l'emergenza Covid-19

Sono state assegnate dal CONI le Stelle al merito sportivo e le altre benemerenze, ma la tradizionale “Festa delle Stelle” che si sarebbe dovuta tenere nel mese di novembre, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, ha subito un rinvio, forse alla prossima primavera.

Su proposta del CONI Provinciale, sono state assegnate le seguenti benemerenze a Dirigenti sportivi, tecnici, atleti e Società per i risultati conseguiti, per la diffusione dei valori dello sport e la promozione della cultura sportiva.

Una Stella d’Oro: a Giuseppe Maio, Consigliere Nazionale ANSMeS Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo, che è stato rappresentante federale antidoping FIGC, Presidente dell’Associazione Medici Sportivi di Benevento, fiduciario sanitario della commissione regionale arbitri FIGC Campania e osservatore arbitrale presso l’Organo Tecnico Regionale AIA Campania.

Tre Stelle d’Argento: a Pierluigi Boscia per la pallamano, componente Organo Tecnico Nazionale settore arbitrale; ad Antonio Buonocore, per la FISR Federazione Italiana Sport Rotellistici, giudice ufficiale di gara internazionale; al Club Ginnastico Benevento, Presidente Luigi D’Anna, per i successi di rilievo nazionale e internazionale.

Una Stella di Bronzo: alla Società di pallacanestro Magic Team 92, Presidente Domenico Di Nunzio, per le affermazioni ai campionati giovanili e di mini Basket con attività ininterrotta dal 1992.

Una Medaglia d’Argento al Valore Atletico: a Rossana Pasquino, Atleta della Nazionale italiana di scherma paralimpica, Bronzo individuale in Coppa del Mondo a Eger nel 2020.

Altre benemerenze, assegnate su segnalazioni delle Federazioni, saranno comunicate a seguito delle ufficializzazioni.

Ai complimenti del Presidente Nazionale CONI, Giovanni Malagò, si sono aggiunti quelli del Presidente Regionale Sergio Roncelli e del Delegato Provinciale Mario Collarile.