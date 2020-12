Benevento 5, la vittoria di Fondi vale il terzo posto Di Luccio è super, i giallorossi volano al terzo posto dopo la cinquina in trasferta

Seconda vittoria in altrettante trasferte per il Benevento5 che nel recupero del quinto turno ha espugnato l’impianto di Fondi con un perentorio 5-1. Sono stati subito i sanniti a prendere in mano il comando delle operazioni andando in vantaggio già al 2’ con un tiro preciso di Botta sugli sviluppi di un fallo laterale e dopo un palo colpito dai laziali, al 5’ è arrivato il 2-0 dei giallorossi con Di Luccio, lesto a girare in rete da quasi centrocampo un pallone vagante dopo una uscita maldestra dell’estremo difensore dei locali per respingere un tiro di Galletto.

Avanti di due gol, è sembrato tutto facile per i ragazzi di mister Oliva ma al 10’, dopo una palla persa in uscita, il Fondi ne ha approfittato dimezzando lo svantaggio. La rete ha imposto al Benevento 5 un nuovo cambio di ritmo e al 18’ è arrivato il 3-1 di Galletto dopo un assist di tacco di Virenti. Nella ripresa i giallorossi non hanno rischiato praticamente nulla ed il punto esclamativo al match lo ha messo uno stratosferico Di Luccio che ha prima realizzato il quarto gol con un tiro nel sette e, poi, ha messo a segno la sua tripletta sugli sviluppi di uno schema da palla inattiva orchestrato insieme a Botta.

Nel finale mister Oliva ha dato spazio anche al portiere De Filippo e al giovane Romano, entrambi prodotti del vivaio beneventano. Con questo successo, il terzo in quattro gare disputate, i giallorossi sono al terzo posto in classifica a 10 punti e nel prossimo turno ospiteranno al PalaTedeschi il Senise.