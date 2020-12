Vanessa Nuoto Smile protagonista a Napoli con due atleti Rosa e Diodato hanno gareggiato alla Felice Scandone

Sono andate in scena alla Felice Scandone di Napoli le prime gare della nuova stagione valide per la qualificazione ai tricolori di Riccione in vasca lunga. La Vanessa Nuoto Smile di Benevento, si è presentata con i due atleti selezionati: Ada Rosa e Matteo Diodato, entrambi in gara nei 400 Stile Libero.

Ottimo il risultato raggiunto con Ada Rosa giunta sesta con il crono di 4’42’ 72, un tempo lontano dal suo migliore ma dovuto al rientro agli allenamenti dopo un periodo di assenza forzata. Quello che più inorgoglisce squadra, dirigenza e l’allenatore Daniele Coretti è sicuramente la prestazione di Diodato che ha realizzato il miglior tempo in assoluto (4’06’’05).

“Tenendo presente le grandissime difficoltà del momento –si legge nella nota della società sannita-, che tutti stiamo vivendo, ma che attraverso l’ospitalità ed il sacrificio della società Jolly Nuoto nella figura del suo presidente Bruno Minocchia, al quale vanno i nostri ringraziamenti, la Vanessa Nuoto raccoglie con un plauso questo eccellente risultato frutto del sacrificio di tutti: atleti, tecnici e genitori che stanno cercando di affrontare al meglio la situazione, per dare seguito a quanto svolto finora, per impostare un lavoro sempre più di qualità su tutta la squadra dello Smile. Si spera di poter riprendere appieno tutte le attività, anche con le altre discipline e far vivere l’esperienza natatoria ad un sempre maggior numero di persone. Rispettiamo le regole ed i protocolli, usando tutte le accortezze del caso e siamo convinti che presto si possa tornare alla normalità”.