Benevento 5, ecco il nuovo direttore tecnico Carlo Cundari si presenta: “Ho accettato con grande entusiasmo questa proposta"

E’ Carlo Cundari il nuovo direttore tecnico del Benevento5, un nome di assoluto rilievo nel panorama italiano del calcio a 5 e con il suo arrivo il sodalizio giallorosso si è assicurato una figura di notevole esperienza visti i suoi tantissimi anni trascorsi nella massima serie oltre ad aver vinto, da allenatore, varie volte il campionato di serie B.

“Ho accettato con grande entusiasmo questa proposta – spiega il nuovo direttore tecnico dei sanniti – perché ritengo ci siano tutti i presupposti per porre in essere un progetto molto importante. Ho trovato una società seria, ambiziosa e che basa il suo operato su sani principi, tutte caratteristiche indispensabili per attuare una attenta programmazione. Anche a livello di strutture sportive, il PalaTedeschi credo sia uno degli impianti più belli che abbia mai visto ed è un altro elemento di rilievo che può consentire alla società di guardare con ottimismo alle stagioni che verranno. Una ulteriore garanzia, poi, è rappresentata dalla presenza in panchina di mister Fabio Oliva con il quale mi lega una lunga amicizia che va avanti da tantissimi anni e che ci vede per la prima volta coinvolti insieme nello stesso progetto. Non è mai semplice per un allenatore subentrare a stagione in corso e credo stia facendo un ottimo lavoro. Ho seguito le sue due prime gare alla guida dei giallorossi durante le quali ha dato anche spazio ai tanti giovani validi presenti nell’organico. Entrambi abbiamo la stessa idea del calcio a 5, vale a dire il non guardare la carta d’identità di chi va in campo, ma quello che si è in grado di dare rispetto a quelle che sono le richieste dell’allenatore. Riguardo agli elementi più esperti presenti in rosa, io credo che in poche altre realtà, anche della massima serie, siano presenti tanti ragazzi interessanti come ci sono al Benevento5 e sono convinto che già in questa stagione ci si possa divertire. Le idee, inoltre, sono molto chiare rispetto a quelli che potranno essere i possibili intervento sul mercato, dove siamo sempre vigili. Oggi ci aspetta la gara contro il Senise, un match da non sottovalutare. Le ultime vittorie e la terza posizione in classifica hanno fatto uscire allo scoperto il valore del Benevento5 e ora tutti ci affronteranno ancora di più con il coltello tra i denti”.