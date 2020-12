Benevento 5, beffardo pareggio contro il Senise Sanniti avanti ad inizio ripresa, la beffa arriva dopo aver sfiorato due volte il gol del ko

Tremenda beffa giunta proprio nel finale per il Benevento 5 nella sfida interna contro il Senise. Al Palatedeschi il quinti match in serie B dei sanniti è finito sul punteggio di 1 a 1. Primo tempo di studio in cui sono stati pochi gli spazi per entrambe le squadre per provare a fare male. Ad andarci più vicino è proprio il Benevento con Brignola, ma la parata del portiere ospite conserva lo 0 a 0.

Nella ripresa invece a trovare il gol è stato Virenti, che in seguito ha avuto anche l’occasione per il raddoppio fallendola. Stessa sorte capitata a Galletto e non riuscendo a trovare il doppio vantaggio, la squadra è stata costretta a difendersi dall’assalto finale. Il Senise ci prova anche con il portiere di movimento e trova il pareggio grazie ad una buona giocata che libera sul secondo palo proprio Pesce per il definitivo 1 a 1. Con questo pareggio la squadra di mister Oliva, che ha grossi rimpianti per non aver chiuso prima la sfida, sale a quota 11 in classifica dopo aver disputato cinque match di cui tre tra le mura amiche del Palatedeschi dove dopo la vittoria dell’esordio sono arrivati due pareggi.