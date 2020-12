Benevento 5, Botta: "Terracina squadra ostica" L'atleta giallorossa chiede attenzione ai suoi per una trasferta che si annuncia complicata"

È una sfida con molte insidie quella che attende domani il Benevento 5, impegnato in trasferta sul campo del Real Terracina (ore 16). Dopo il beffardo pareggio di sabato scorso al PalaTedeschi contro il Senise, con i sanniti raggiunti ad un minuto dalla fine, tra i ragazzi di mister Oliva c’è voglia di tornare subito al successo, pur nella consapevolezza che non sarà affatto facile portare a casa i tre punti, come sottolinea il calcettista giallorosso Vincenzo Botta, punto fermo del roaster sannita in questa positiva prima parte di stagione.

“Contro il Real Terracina – sottolinea il giallorosso – ci aspetta una gara ostica e non dobbiamo in nessun modo pensare alla classifica dei nostri avversari. Ho visto qualche immagine delle loro partite e devo dire che i laziali mi hanno fatto una buona impressione. Sono una squadra molto fisica che avrà il vantaggio di poter giocare su un campo dalle dimensioni ridotte e sono certo che sarà un match complicato. Per quanto riguarda la nostra prima parte di stagione, non abbiamo mai perso e l’auspicio è di proseguire su questa strada cercando, ovviamente, di migliorarci ancora. In merito alla mia esperienza nel Sannio, posso dire che al Benevento 5 mi sto trovando benissimo perché c’è una società molto seria e composta da tutte persone perbene”.