Benevento 5, la matricola è una realtà Dopo il successo esterno di Terracina i giallorossi sono terzi in classifica

Si conferma inarrestabile in trasferta il Benevento5 che ha espugnato anche il campo del Real Terracina con un netto 5-1 conquistando la terza vittoria in altrettante trasferte. Nel primo tempo, chiuso meritatamente in vantaggio dai giallorossi grazie alla rete del giovane Calavitta, la squadra di mister Oliva è stata brava a concedere poco o nulla agli avversari con Ranieri che tra i pali si è disimpegnato in maniera egregia respingendo tutti gli attacchi del Real Terracina.

Nella ripresa, invece, non c’è stata praticamente partita con gli ospiti che hanno subito cambiato marcia segnando il 2-0 e il 3-0 (assist di Volonnino) sempre con uno straordinario Galletto e poco dopo è arrivato anche il 4-0 di Volonnino, al rientro dopo i tre turni di squalifica. Poi, con la vittoria in cassaforte, il Benevento5 si è limitato a gestire il possesso subendo il 4-1 dei laziali, ma nel finale ancora Volonnino ha trovato la deviazione vincente per il definitivo 5-1 che ha permesso ai giallorossi di rimanere saldamente in terza posizione, con 14 punti, alle spalle delle due battistrada Sala Consilina e Cisterna.