Dal nuoto sannita un messaggio di unità Jolly Club e Vanessa Smile insieme per continuare l'attività agonistica

Lo sport va sempre oltre! Jolly Nuoto Club e Vanessa Nuoto Smile insieme per continuare a far nuotare i ragazzi dei rispettivi gruppi agonistici che nonostante il grave momento di difficoltà stanno dando buone soddisfazioni nelle gare finora disputate. Il Covid-19 ha fermato palestre, piscine e centri sportivi, ma la situazione è stata gestita con criterio e saggezza dai presidenti delle due maggiori società di nuoto sannite: Jolly e Smile, Bruno Minocchia e Renzo Morrone, già dal primo lockdown hanno subito raggiunto un accordo per il proseguo degli allenamenti dei gruppi agonistici, dai master fino al settore propaganda, dando la possibilità di continuare a nuotare e seguire la preparazione per le gare in programma nel calendario Regionale e Nazionale della Federazione Italiana Nuoto.

L’impegno delle società va visto anche oltre il discorso prettamente sportivo agonistico in quanto si è voluto dare un segnale forte ai ragazzi delle rispettive squadre: non siete soli e abbandonati, una sorta di reazione attiva e costruttiva per combattere la stasi in cui il Covid-19 ha cercato di stringerci.

“Per questo Natale –spiegano-, quello che possiamo augurare a tutti gli sportivi, è che anche altre società possano avere una visione più ampia sulla gestione di questa emergenza, che al momento dà l’impressione di non avere via d’uscita nell’immediato, decimando gli appassionati delle varie discipline, demotivandoli e allontanandoli dalle attività motorie. Come società sportive, in questo momento storico particolarissimo, abbiamo il dovere nei confronti di tutti gli appassionati, di non dare segnali di debolezza e dimostrarci compatti per far fronte alla grave situazione. Il rispetto delle regole e dei protocolli di sicurezza anti-covid, la nostra passione e il nostro impegno di sempre, ci darà la possibilità di uscire a testa alta da questa condizione e poter ritornare ciascuno presso il proprio impianto: solo allora potremmo essere di nuovo avversari”.