Accademia volley, nel 2021 esordio in trasferta a Villaricca Il campionato di serie C ripartirà il 30 gennaio

L'Accademia Volley debutterà in trasferta a Villaricca il 30 gennaio, nuova data di inizio della stagione dopo l'ulteriore slittamento delle ultime settimane (il precedente inizio era stato fissato il 23 Gennaio). Un inizio subito molto impegnativo per le giallorosse contro una delle squadre meglio attrezzate del campionato e che testerà subito le ambizioni delle beneventane. Per tutte le squadre, comunque, ci sarà da considerare la variabile della ripresa dopo un così lungo stop: le giallorosse torneranno in campo infatti dopo 11 mesi dall'ultima gara ufficiale che risale ormai al lontano febbraio 2020.

L'esordio casalingo è previsto una settimana dopo contro Cicciano, a seguire poi le gare con Oplonti Vesuvio e Volla prima del turno di riposo previsto alla quinta giornata, ultima di andata di questo primi mini girone di torneo. Al termine delle gare di ritorno, poi, tutte le squadre partecipanti al torneo saranno nuovamente suddivise in due gironi per dar inizio alla Seconda Fase.

Il varo dei calendari rappresenta senza dubbio un segnale importante che la Federazione ha voluto dare in termini di volontà ad iniziare ufficialmente la stagione, anche se permane sempre qualche incertezza vista l'imprevedibilità dovuta al Covid, una situazione che stenta ancora a schiarirsi e con la quale sarà necessario, probabilmente, convivere ancora per diversi mesi. L'auspicio dell'Accademia e di tutte le società sportive, tuttavia, è che si possa riprendere quanto prima la regolare attività senza rischi per staff tecnici e atlete.