Benevento 5, al PalaTedeschi arriva lo Spartak San Nicola Sfida tra la terza e la quarta del campionato di serie B. Fischio d'inizio alle 16:00

Primo impegno del 2021 per il Benevento5 che domani (6 gennaio alle ore 16:00) ospiterà al PalaTedeschi i casertani dello Spartak San Nicola con le due squadre ora separate in classifica da appena un punto. I giallorossi occupano il gradino più basso del podio dietro le battistrada Sala Consilina e Cisterna. Durante la sosta per le festività natalizie, la squadra ha intensificato la preparazione per farsi trovare pronta ai tanti appuntamenti in programma a partire proprio dal match contro lo Spartak, ritenuto uno snodo importante delle stagione, come sottolinea Gennaro Galletto, il più prolifico tra i calcettisti giallorossi in questa prima parte di campionato estremamente positiva per lui.

“Ci aspetta – spiega – una gara fondamentale per capire dove possiamo arrivare e soprattutto cosa può fare in questo campionato di serie B il Benevento5. Il match contro lo Spartak non è decisivo ai fini della classifica perché, in fondo, siamo solo all’inizio e ci sono ancora tante partite, ma sarebbe comunque ottimo andare più 4 da una squadra che è quarta, in modo da consolidare il terzo posto. Il gruppo è consapevole che sarà una

gara molto dura ma allo stesso tempo è pronto per giocarsela fino all’ultimo minuto sperando di conquistare l’intera posta in palio. Per ora sono contento della mia stagione con il Benevento5, anche se è troppo presto per fare un vero bilancio perché mi piace sempre tirare le somme alla fine. Credo – conclude il calcettista giallorosso - di aver dato un buon contributo alla causa e spero di continuare così per raggiungere i traguardi prefissati insieme alla squadra e alla società che meritano tanto”.