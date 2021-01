Benevento 5 da applausi, battuto anche lo Spartak Al PalaTedeschi arriva un 4 a 0 con la doppietta di Di Luccio e le reti di Volonnino e Galletto

Al PalaTedeschi non si passa. Il Benevento 5 tiene inviolato il suo palazzetto anche nel derby campano contro lo Spartak San Nicola con l’ennesima prestazione da applausi. E’ arrivata una vittoria limpida per 4 a 0 con la porta inviolata, un’altra grande notizia per coach Oliva. Ad aprire le danze nel primo tempo era stato Di Luccio già nei primi minuti, poi è salita in cattedra la fase di non possesso dei giallorossi bravissimi a contenere gli avversari con l’estremo difensore Ranieri praticamente perfetto.

Nella ripresa anche la mole di gioco è stata concretizzata. La fluidità di manovra ha regalato le occasione per mettere al sicuro il risultato con le reti di Volonnino, del solito Galletto e di Di Luccio che ha festeggiato la sua personale doppietta. Dopo questo successo la classifica del torneo di serie B è ancora più bella per i sanniti con il terzo posto a quota 17 punti ad una sola lunghezza dall’Ecocity Cisterna che ha disputato una partita in più. Vetta meritatissima per lo Sporting Sala Consilina, squadra che ha battuto proprio il Cisterna per 6 a 4 confermando di avere un attacco straordinario capace di realizzare già 60 reti in stagione che hanno regalato i 21 punti con cui sono in testa alla classifica.