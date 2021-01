Benevento 5, derby campano con l'Alma Salerno Sanniti a caccia del successo per dare l'assalto al secondo posto nel torneo di serie B

Esame impegnativo quello che attende in questo turno di campionato il Benevento5, di scena a Pontecagnano contro l'Alma Salerno nel secondo derby di fila dopo quello vittorioso del'Epifania contro lo Spartak San Nicola. Per i giallorossi, particolarmente a loro agio lontano dalle mura amiche dove hanno sempre vinto, si tratta di uno snodo importante della stagione, come sottolinea il calcettista Antonio Di Luccio, reduce dalla doppietta messa a segno nell’ultima gara di campionato. “Mi aspetto – dice - una sfida impegnativa perché l'Alma Salerno, compagine guidata da un ottimo tecnico, ha un buon roaster e può darci del filo da torcere. Se la nostra squadra non è concentrata al 100% è un collettivo normale, ma quando invece lo siamo è difficile batterci. Essere al terzo posto è un motivo di grande orgoglio ed è qualcosa che può solo spronarci a fare meglio perché il continuare a vincere ed essere in alto in classifica alimenta l’entusiasmo ed i buoni risultati, quindi proveremo sicuramente a continuare su questa strada intrapresa fino alla fine. A Benevento mi sto trovando benissimo – afferma ancora Di Luccio – perché c’è una società seria, fatta di persone perbene e sono orgoglioso di fare parte di questo sodalizio che ha un progetto importante per il futuro”.