Benevento 5, Volonnino ha deciso il derby con Salerno Un gol a 5 secondi dalla fine stende i salernitani, giallorossi terzi e sempre più convincenti

Il Benevento 5 non si ferma. Vince anche a Salerno e lo fa nella maniera più esaltante possibile. Ci ha pensato Emanuele Volonnino a risolvere una sfida che sembrava destinata a finire sul 2 a 2. Il talento napoletano l’ha risolta a cinque secondi dalla fine quando dal vertice dell’area ha trovato la conclusione che non ha lasciato scampo all’estremo difensore dell’Alma Salerno.

Il derby dunque è giallorosso ma non è stata una gara semplice. Di Luccio ha aperto le danze nel primo tempo, ma i padroni di casa si sono riportati in parità grazie ad un rigore con Kullani. Ad inizio ripresa doppio giallo per Altomare e la squadra di Oliva mette in scena uno schema vincente grazie alla finalizzazione di Virenti. Ma non è finita. Salerno reagisce, crea una buona occasione che Galluccio non spreca per il 2 a 2.

Il Benevento 5 si sarebbe potuto accontentare invece negli ultimi tre minuti l’ha voluta vincere. Oliva gioca con il portiere di movimento rischiando anche qualcosa, ma questa squadra vuole solo vincere e la vittoria arriva grazie a Volonnino, man of the match di un derby finito 3 a 2 con tante emozioni.

La classifica dei giallorossi è sempre più bella. Terzo posto a quota 20 con quattro lunghezze di vantaggio sullo Spartak che ha anche una partita in più. Mentre davanti ci sono il Sala Consilina a 24 punti e il Cisterna a 21 con una partita in più.