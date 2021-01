Nuoto: Pirozzi e Pellegrini al Challenge di Ginevra Dal 15 al 17 gennaio prima gara ufficiale per la sannita

Il 54essimo “Challenge International di Ginevra” sarà un evento da seguire per gli appassionati di nuoto. Ci saranno in acqua anche tre azzurri oltre ad altri big del nuoto europeo già iscritti nell’elenco ufficiale.

Dal 15 al 17 gennaio occhi puntati sulla Svizzera perché gareggerà anche la sannita Stefania Pirozzi. Con lei Nicolò Martinenghi e soprattutto Federica Pellegrini, vera stella della manifestazione. Con oltre 100 atleti al via, il “Challenge di Ginevra” sarà l’occasione per uscire dalla solita massacrante routine degli allenamenti e capire a che punto è la condizione. La Pirozzi è tornata a Verona per allenarsi con la Pellegrini agli ordini di Matteo Giunta, dopo le vacanze natalizie che ha passato in famiglia a Trieste. La sua sarà una rincorsa verso la forma migliore dopo che ad ottobre è stata fermata dal Covid-19 per 47 lunghi giorni. Incidente di percorso che non ci voleva e che ha rallentato notevolmente i suoi programmi.

La nuotatrice delle Fiamme Oro e del Circolo Canottieri Napoli insegue la qualificazione alle Olimpiadi e preparerà l’assalto ai 200 stile libero e ai 200 delfino, specialità in cui ha dimostrato di essere tra le migliori in Italia negli ultimi anni. La strada da fare è ancora molto lunga ma quello di Ginevra sarà un appuntamento importante per tornare in gara dopo tanti mesi, fatta eccezione la Coppa Brema. Stefania ha saltato i tricolori di dicembre proprio per il ritardo di condizione causa Covid e ha voglia di gareggiare.