Pallamano, A2 femminile: Benevento sconfitto all'esordio Pontinia passa a Colle Sannita imponendosi 26 a 21

Esordio con un kosul campo di Colle Sannita per la Pallamano Benevento nel torneo femminile di serie A2. Dopo rinvii e diverse peripezie il campionato ha finalmente preso il via con il match interno contro Pontinia. La società sannita, che ha dato il via ad una fruttuosa sinergia con la Jomi Salerno a cui aveva dato tre giocatrici per la Yoouth League come Giorgia Schipani, Francesca Genito e Sara Viglione; ha ricevuto a sua volta rinforzi per dare il via ad un cammino dove il risultato sportivo sarà i secondo piano rispetto alla crescita del gruppo.

Le giallorosse, allenate da Jaksa Boglic che segue da vicino anche il settore femminile, sono state in partita nel primo tempo chiuso sotto 13 a 14, poi nella ripresa Pontinia ha fatto il break anche grazie all’esperienza di alcune giocatrici portando a casa la vittoria per 26 a 21. Nel prossimo turno, in programma il 16 gennaio, la Pallamano Benevento sarà ospite dell’Aretusa Siracusa.