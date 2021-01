Benevento 5, derby campano con I Leoni Acerra Ranieri: "Gara ostica in un campo difficile"

Non c’è un attimo di sosta per il Benevento5, di nuovo in campo domani contro i Leoni Acerra (ore 16) in quella che sarà la prima giornata del girone di ritorno, pur mancando all’appello ancora qualche match relativo all’andata. Il 5-1 rifilato mercoledì scorso allo United Aprilia nel recupero della sesta giornata, ha permesso ai ragazzi di mister Oliva di attestarsi al secondo posto, ma il gruppo è consapevole che la guardia deve necessariamente rimanere alta, come sottolinea l’estremo difensore Davide Ranieri, il portiere meno battuto del girone con appena 14 reti subite.

“Questa contro i Leoni – sottolinea – sarà una gara ostica in un campo difficile. Inoltre loro hanno fatto ottimi acquisti e c’è da attendersi una battaglia sportiva, ma noi non vogliamo frenare la nostra corsa. Sono sincero nel dire che mi aspettavo di essere nella posizione di classifica

attuale perché stiamo lavorando bene durante gli allenamenti e l’obiettivo deve essere quello di rimanere in scia della corazzata Sala Consilina, anche se sarà difficile. In questa esperienza nel Sannio mi sto trovando davvero bene perché c’è una società organizzata, fatta di persone eccezionali, disponibili in tutto e con un presidente che ha tanta voglia di continuare a crescere in questa disciplina”.