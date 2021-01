Benevento 5, un'altra prova di forza anche ad Acerra Sanniti vittoriosi per 7 a 1, pratica chiusa già nel primo tempo

Ancora un derby campano. Ancora una vittoria per il Benevento 5. La squadra di mister Fabio Oliva ha espugnato il campo de I Leoni Acerra bissando il successo ottenuto all’andata nell’esordio assoluto in serie B. Risultato importante per i sanniti che con uno schiacciante 7 a 1 si confermano seconda forza del campionato.

Match chiuso già nel primo tempo. Galletto ha aperto le marcature ma I Leoni Acerra hanno risposto con un rigore di una vecchia conoscenza di diverse squadre sannite come Terracciano. Giallorossi comunque sempre in controllo e superiori nel gioco con il 2 a 1 siglato da Botta e le marcature di Volonnino e dello stesso Botta per il 4 a 1 all’intervallo. Nella ripresa pura accademia per i sanniti che hanno allargato il bottino con la seconda rete personale di Volonnino e le marcature di Calavita e Serino. La squadra adesso è a quota 26 punti in classifica.