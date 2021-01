Atletica, sabato i tricolori di Marcia ad Ostia Nella 50 km è iscritto anche il sannita Teo Caporaso

Finalmente si torna a gareggiare. Sabato 23 gennaio, ad Ostia, andranno in scena i tricolori assoluti e promesse di Marcia. C’è tanta attesa anche per la 50 km, la gara più dura della specialità, che sul percorso del porto turistico metterà a confronto i migliori atleti azzurri.

Tra loro ci sarà anche il sannita Teo Caporaso. L’atleta dell’Aeronautica Militare sfiderà i compagni in azzurro come Stefano Chiesa, Michele Antonelli, Matteo Giupponi, Marco De Luca, Andrea Agruti e Leonarto Dei Tos.

Sarà un buon test per capire a che punto è la condizione degli atleti dopo un anno vissuto col freno a mano tirato e con poche occasioni per confrontarsi. La partenza della gara è prevista alle 9:45, si spera possano arrivare ottime indicazioni in vista delle gare che daranno la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo che inizieranno il 23 luglio del 2021.