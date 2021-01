Volley, serie C: nuovo rinvio per i campionati si inizia il 20 febbraio, ancora un mese d'attesa per l'Accademia

A seguito di una Conference Call tenutasi martedì 19 gennaio con tutte le società di Serie C maschile e femminile, la Fipav Campania ha comunicato lo spostamento della data di inizio del campionato dal 30 gennaio al 20 febbraio. L’obiettivo è quello di consentire a tutte le associazioni e società di risolvere completamente problemi logistici (palestre e palasport) e organizzativi (allenamenti e preparazione), oltre ad essere una scelta di responsabilità dettata dall’evolversi del contesto epidemiologico nazionale e regionale.

"Le nostre società necessitano di ulteriore tempo per onorare i campionati di serie C – ha esordito il Commissario Straordinario della Fipav Campania, Guido Pasciari -. La situazione legata alla diffusione del Covid-19 è in continua evoluzione ed è nostro dovere essere cauti e riflessivi. Vogliamo tornare in campo, ci manca il campo, ma non per questo siamo disposti a vanificare sacrifici e impegno di chi negli anni ha onorato questo sport. Chi scenderà in campo lo farà in sicurezza e per amore di questo sport. Il minimo che possa fare la Federazione è tutelare questo immenso patrimonio umano ed economico dando una nuova connotazione a questa particolare stagione”.

Novità anche sul calendario: lo slittamento comporta di fatto il rinvio delle prime tre giornate già fissate alla fine della prima fase e pertanto l'Accademia esordirà proprio il 20 Febbraio a Benevento contro il Volley Volla per poi ritornare in campo due settimane dopo, sempre tra le mura amiche, contro l'Ancis Villaricca dopo aver scontato il proprio turno di riposo. Chiusura di prima fase a Boscoreale contro l'Original Marines Vov Oplonti l'8 maggio. Abolite anche tutte le retrocessioni dalla Serie C alla Serie D, decisione presa al fine di non penalizzare ulteriormente chi, coraggiosamente e nonostante tutto, intenderà onorare il campionato partecipando alla competizione.

Ancora un mese di attesa per l'Accademia Volley, pronta ad accettare qualuque decisione della Federazione ma che, in caso di inizio dei campionati darà sicuramente battaglia per centrare il proprio obiettivo stagionale.