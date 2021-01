Pallamano, A2: Benevento ko contro la capolista Noci Pugliesi più solidi e pronti, per i sanniti sconfitta 25 a 21

Alla Pallamano Benevento serviva l’impresa per fermare la corsa vincente del Noci, compagine al comando della classifica del campionato di erie A2 maschile a punteggio pieno. Nella tendostruttura di Colle Sannita i giallorossi hanno giocato una gara generosa ma non sono riusciti a fermare i pugliesi.

Nel primo tempo subito ospiti avanti ma padroni di casa bravi a non concedere il break rispondendo colpo su colpo. Nel finale della prima frazione è stata proprio la squadra di Boglic ad interpretare meglio la sfida trovando addirittura il vantaggio (10-9) con cui si è chiuso il tempo. Nella ripresa però la capolista è stata ancora più solida. Ha trovato soluzioni importanti in fase di possesso limitando gli attacchi dei sanniti. Il break è arrivato ed è stato importante perché sul 18 a 13 la partita era ormai indirizzata.

La voglia di giocare della Pallamano Benevento va però apprezzata e il 25 a 21 con cui è terminato il match va letto comunque in maniera positiva. La squadra sta crescendo anche se non è ancora pronta per giocarsi la promozione con squadre come quella pugliese. Tra una settimana ci sarà il match interno contro Messina dove bisogna vincere per tenersi stretto il terzo posto in classifica. Poi tra qundici giorni derby a Salerno alla Palestra Palumbo contro la Genea Lanzara. Domenica pomeriggio invece nuovo impegno per la squadra femminile che ospiterà Teramo alle 18:00 nella tendostruttura di Colle Sannita.