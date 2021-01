Volley, Energa San Salvatore corsara a Pozzuoli, Volare Ko Dopo quasi un anno di stop è tornato in campo il torneo di B2 femminile

Dopo una lunga attesa per i continui rinvii e quasi ad un anno dall’ultimo match ufficiale, è ricominciato il campionato di serie B2 femminile di pallavolo. Con una nuova formula, che dovrà portare ai verdetti in poco più di quattro mesi, il peggio sembra essere ormai alle spalle. Nel girone M1 sono impegnate le sannite della Volare Benevento e dell’Energa San Salvatore Telesino.

L’avvio è stato molto complicato per la compagine cittadina della Volare nettamente sconfitta dalla Polisportiva Due Principati Baronissi in appena 1 ora e 17 minuti di gioco. 3 a 0 (20-25, 22-25, 22-25) il risultato finale che regala i primi tre punti alla compagine salernitana.

Esordio vincente, invece, per l’Energa San Salvatore Telesino a Pozzuoli. Le ragazze di coach Eliseo hanno strappato la prima vittoria stagionale per 3-2 (16-25, 26-24, 25-21, 22-25, 10-15) dopo una lunga battaglia. Dopo aver rotto il ghiaccio con il tanto atteso esordio, nel prossimo turno in programma il 30 gennaio, sarà subito derby in quel di San Salvatore Telesino.