Benevento 5, successo di misura contro la Junior Domitia Al PalaTedeschi Volonnino regala l'intera posta in palio alla truppa di Oliva

La solidità regala altri tre punti al Benevento 5. Al PalaTedeschi i sanniti hanno vinto per 1 a 0 contro la Junior Domitia, grazie ad una rete del solito Volonnino che col passare delle giornate è sempre più leader e decisivo. Dopo la rete dell’atleta napoletano la squadra ha saputo gestire bene la contesta. Ha messo in mostra le proprie qualità difensive essendo la migliore difesa del torneo con soli 15 reti incassate. Decisivo ancora Ranieri, solita saracinesca e poi la squadra ha dimostrato di avere tanta voglia di non mollare la seconda piazza in campionato alle spalle di Sala Consilina. Per il Benevento 5 questo è un periodo intenso infatti già martedì si torna in campo per il recupero della settima giornata con la trasferta contro l’Ecocity Cisterna terza in classifica a sole due lunghezze di distanza dai sanniti.